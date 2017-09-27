بالصور.. مدير مدني عسير يتفقد إدارات النماص وتنومة ومراكزها

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

تفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء حزمي بن شلاش السبيعي خلال جولة ميدانية اليوم سير العمل بكل من إدارة الدفاع المدني بمحافظتي النماص، وتنومة والمراكز المرتبطة كما تضمنت الجولة كلاً من مركز الدفاع المدني ببللسمر وبللحمر.



وجرى خلال الجولة زيارة محافظ النماص، عبدالله بن عايض العجيري، بمقر المحافظة تم خلالها مناقشة أعمال اللجان المشتركة التي يشارك فيها الدفاع المدني أعقبها الاجتماع بضباط وأفراد هذه الإدارات والفرق الميدانية والوقوف على مستوى الأداء الإداري والميداني وتفقد التجهيزات والمعدات الآلية والفنية بهذه المواقع وجاهزيتها في التدخل لمواجهة الحوادث المختلفة وتسجيل الملاحظات ومعالجتها.

كما تم إجراء تمارين واختبارات على العديد من التجهيزات والمعدات للتأكد من قدرات وإلمام الأفراد بها والمحافظة عليها، كما شملت هذه الجولة الوقوف على كافة الأقسام والمكاتب الإدارية وأقسام السلامة وآلية سير العمل بها وما تقدمه من إجراءات الكشف الوقائي وتطبيق اشتراطات ومتطلبات السلامة على المواقع الخاضعة للإشراف الوقائي.

وأكد اللواء السبيعي في ختام جولته أهمية تفعيل برنامج التدريب على رأس العمل لرجل الدفاع المدني وزيادة الجهد للارتقاء بالأداء.







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