بالصور.. مركز الملك سلمان يُقيِّم احتياجات الروهينغا في مخيمات بنجلاديش

المواطن - واس

استمراراً لتنفيذ التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ حيال تقديم المساعدات العاجلة للاجئين الروهينغا في الدول المجاورة لماينمار , قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الموجود حالياً في جمهورية بنجلاديش بزيارة ميدانية إلى مخيمات اللاجئين الروهينغا في جمهورية بنجلاديش بالتنسيق مع الجهات الحكومية البنجلاديشية والمنظمة الدولية للهجرة.



كما قام فريق المركز الموجود حالياً في مدينة “كوكز بازار” بتقييم مستجدات الاحتياج الإنساني الأساسي والضروري وفق المعايير الدولية في هذا الشأن، والتنسيق مع المنظمات العاملة في المخيمات لتوحيد الجهود لخدمة اللاجئين الروهينغا.



ويحرص المركز أن يحقق تدخله الإنساني في مخيمات اللاجئين الروهينغا الأثر الإيجابي ويصنع الفارق، بالشراكة مع الجهات والمنظمات المعنية والمتخصصة.







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