بالصور.. مركز الملك فهد الثقافي يدعم تعليم اللغة العربية بسراييفو

المواطن - سراييفو

عُقد في مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المركز، برئاسة فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية نيابةً عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وبحضور الأستاذ هاني بن عبدالله مؤمنة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك، وبقية أعضاء المجلس.



وقد عبر فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على جهودهما الكبيرة والتاريخية لخدمة أبناء جمهورية البوسنة والهرسك، ومنها الإسهام في إنشاء وافتتاح ورعاية هذا الكيان الشامخ، كما نقل فضيلته لأعضاء المجلس تحيات معالي الوزير ودعواته لهم بالتوفيق.

وقد صرح الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ مدير المركز وأمين المجلس بأن جدول أعمال الاجتماع تضمن مواضيع مهمة، حيث تم إطلاع أعضاء المجلس على ما حققه المركز خلال عام 1438هـ من إنجازات مهمة من حيث الأنشطة الهادفة لخدمة المجتمع وتنمية المهارات لدى الشباب، والدور الرائد الذي يقوم به المركز كمؤسسة سعودية رسمية تعنى بالشؤون الثقافية والتعليمية والتنمية البشرية، وتُعرّف بثقافة المملكة في البوسنة والهرسك والدول المجاورة التي تتحدث اللغة نفسها.



وكذلك تم مناقشة بعض المشاريع الجديدة ووجهات العمل الاستراتيجية التي من شأنها أن تقود المركز نحو تحقيق رسالته السامية التي يؤديها.

وقد صدر عن هذا الاجتماع قرارات مهمة من أبرزها إقرار لائحة عمل المجلس والخطة الاستراتيجية الخمسية 2017 – 2022م، والموافقة على مشروع إنشاء جناح إعلامي للمركز في الوسط التجاري للعاصمة البوسنية سراييفو. كما أوصى المجلس بالمزيد من التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية البوسنية في تنظيم المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات العلمية المفيدة للمجتمع، والاستمرار في أنشطة المركز التعليمية والثقافية والاجتماعية وإقامة الدورات الخارجية في مناطق البوسنة والهرسك التي تبعد عن مقر المركز في سراييفو، والاستمرار في دعم تعليم اللغة العربية وتجهيز فصولها في المؤسسات التعليمية حسب الخطة الاستراتيجية.







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