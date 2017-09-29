بالصور.. مركز سيدات أعمال الباحة يحتفل باليوم الوطني 87

المواطن_ أمل سعيد الغامدي_ الباحة

أقام مركز سيدات الأعمال بغرفة الباحة احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 87، بقاعة مركز سيدات الأعمال، وبحضور عدد من سيدات المجتمع والشاعرات والمشاركات.

وتخلل الاحتفال فيديو يوضح دور المرأة في المملكة، وعرض لفرقة الفراشات، ومن ثم كلمة لمديرة المركز نجمة الزهراني قالت فيها “في عامنا هذا ننعم بالكثير من التطور والتنمية في كافة المجالات ولم يأت ذلك بمحض الصدفة بل كان ببناء الوطن منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه عندما وحد المملكة وجمعها على كلمة التوحيد وتوالت الإنجازات على أيدي أبنائه الذين كانوا يسعون لنهضة المملكة وتنميتها”.

وأضافت” اليوم نحن نجني ثمار ذلك العمل الدؤوب حيث باتت بلادنا نموذجًا عالميًا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والتنموية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واليوم الوطني ما هو إلا تجديد عهد مع الحكومة للتلاحم والترابط وتمجيد للعطاء وذخر بالوطن”.

وذكرت” نحن في قطاع سيدات الأعمال نشهد تطورًا ملحوظًا من خلال تبني رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي من أهم أهدافها الاهتمام والعناية بكل ما يسهم في مشاركة المرأة وتمكينها في سوق العمل والحرص على مشاركتها الفاعلة الذي أسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة وبإذن الله بداية عام مليء بالإنجازات والنجاحات على الصعيدين المحلي والعالمي”.

واستكملت “نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وأن يحفظ جنودنا البواسل وأن يديم علينا الأمن والأمان، وكل عام والمملكة العربية السعودية بخير”.

كما كانت هناك كلمة لسيدات الأعمال ألقتها بالنيابة عن الجميع هدى الزهراني” شكرت فيها مديرة مركز القسم النسائي بالغرفة التجارية ، وذكرت” أنها قدمت الكثير لسيدات أعمال المنطقة وتقديم المساعدة بكل ما تستطيع في نجاح المشاريع النسائية. وما كان هذا إلا ثمرة من ثمار جهودها.

واكتمل الاحتفال بالأمسية الشعرية لحورية الزهراني وثريا الزهراني في جو جميل راق لجميع الحاضرات.

وفي ختام الحفل، قدمت مديرة المركز دروعاً وشهادات للشاعرات، وكذلك شهادات شكر لسيدات الأعمال المتميزات لما لهن من دور فعَّال في المنطقة.







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