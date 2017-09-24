بالصور.. مستشفى البدائع العام يحتفي باليوم الوطني ويتوشح بالأخضر

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

أقام مستشفى البدائع العام، صباح اليوم ، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني 87، بحضور مدير المستشفى موسى بن حمود الشويب، ومشاركة مديري الأقسام والكوادر الطبية، كما توشح المبنى باللون الأخضر في حين تزينت أسواره بالعلم السعودي احتفاء باليوم الوطني السابع والثمانين، في صورة ترسم مشاعر الفرح والسعادة وتعبِّر عن الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة ولهذا الوطن الغالي.

وبهذه المناسبة رفع مدير المستشفى موسى بن حمود الشويب باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات المستشفى أسمى آيات التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وقال: تحل علينا هذه الذكرى الغالية لتعيد إلى أذهاننا ذكرى ملحمة بطولة وإنجاز لمؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في بناء دولة وتأسيس كيان، وفي هذه المناسبة الغالية على قلب كل سعودي وسعودية تتجدد ذكرى الوحدة والبناء والتماسك والعطاء في بلد وهبه الله الأمن والأمان والخير.

واختتم: أسأل المولى عزَّ وجل أن يعيد لنا هذه المناسبة الغالية ووطننا يفخر بمنجزاته ورفاهية شعبه وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.







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