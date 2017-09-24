بالصور.. مسيرات للخيول والسيارات الكلاسيكية والشوارع تكتسي بالأعلام احتفاء باليوم الوطني في البكيرية

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

نظمت محافظة البكيرية، بالتعاون مع التعليم والبلدية ومشاركة الدوائر الحكومية والجهات الأمنية، مسيرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني87، وقد انطلقت المسيرة من إشارة البنوك على طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة، عصر أمس السبت، حتى وصلت لدوار العثيم، وذلك بمشاركة أهالي البكيرية والدوائر الحكومية.

وتقدم المسيرة التي شهدت حضوراً كثيفاً محافظ البكيرية رئيس لجنة التنمية السياحية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة، وأهالي المحافظة وعدد من القيادات العسكرية والمدنية، بمشاركة سيارات الجهات الحكومية التي اكتست باللون الأخضر، والدراجات الهوائية والسيارات القديمة والكلاسيكية والخيول، كما شارك طلاب مدارس إدارة التعليم وأندية الأحياء بالمسيرة وامتلأت جنبات الشوارع من المواطنين والمقيمين لمشاهدة المسيرة ومشاهدة الشوارع وهي تكتسي بالأعلام الخضراء.

وبعد ذلك افتتح محافظ البكيرية معرض اليوم الوطني87 والذي نظمه مجلس فتيات القصيم في البكيرية مول واطلع الجميع على عدد من الفعاليات كالأركان الوطنية وفعالية الرسم على الوجه وركن التصوير ومسابقة أفضل تعليق وطني ومسابقة أفضل رسم للأسرة، كما تخلل هذه الفعاليات كلمة لأبناء شهيد الواجب خالد بن عبدالعزيز الحميدان الذين هنأوا القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني.

وفي ختام المسيرة تحدث محافظ البكيرية قائلاً، إننا نحتفل اليوم بيوم مجيد يبعث على الفخر، فقد أمضى الملك المؤسس أكثر من ثلاثين عاماً في جهاد الأبطال ومعه رجاله المخلصون لتوطيد أركان دولته وجمع شتات أبنائها تحت راية التوحيد ليضع بعد ذلك حجر الأساس الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية كدولة ترتكز في كل توجهاتها على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتسهم بدورها مع بقية دول العالم في ترسيخ مبادئ السلام والأمن من أجل خير الإنسانية جمعاء، لافتاً إلى أننا نعيش أزهى عصور المملكة، ونستبشر الخير تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي يضع خدمة الوطن والمواطن نصب عينيه، وسهر على حفظ الوطن في ظل أمواج عالمية عاتية.

من جانبه شارك فندق رمادا القصيم بفعاليات متنوعة للأسرة والطفل بهذه المناسبة الغالية على الجميع، بالإضافة لزيارات تراثية مفتوحة طيلة هذا اليوم للمنطقة التاريخية ومقصورة السويلم ومقصورة الراجحي ومتحف الكحيلي ومتحف الراجحي ومتحف الحسين للسيارات القديمة والكلاسيكية.

ومن جهته أعرب “الخليفة” عن شكره وتقديره لإدارة التعليم والبلدية والمرور المنظمين للمسيرة ولجميع الدوائر الحكومية التي شاركت بالمسيرة ومربط سيوف نجد للخيول ولمجلس فتيات القصيم على مشاركتهم الفعالة وفندق رمادا القصيم بالمحافظة على مشاركتهم باليوم الوطني بهذا الاحتفاء بإقامة فعاليات متنوعة للأسرة والطفل على مسرح الفندق.







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