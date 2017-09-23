بالصور.. مطار شرورة يوزع الأعلام والهدايا التذكارية على المسافرين احتفالًا باليوم الوطني87

‎ الموطن - حسين الحامد - شرورة

احتفل مطار محافظة شرورة، اليوم السبت، بذكرى اليوم الوطني87 العربية السعودية، وقدم مدير المطار سالم القبيلي، بمشاركة الخطوط السعودية والجهات العاملة بالمطار، الهدايا التذكارية بهذه المناسبة الغالية للقادمين والمغادرين على الرحلات القادمة لمطار شرورة.

‎وبين مدير مطار شرورة، سالم القبيلي، أنه تم البدء بتوزيع الهدايا من الأعلام والصور والشعارات الوطنية على المغادرين والقادمين من وإلى شرورة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال بمناسبة غالية على قلوبنا، هي ذكرى توحيد الوطن.

‎ورفع القبيلي التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة نجران ونائبه وكافة الأسرة الحاكمة والشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة، سائلًا الله- عز وجل- أن يديم الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :