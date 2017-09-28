بالصور.. مقتل العشرات من مقاتلي الميليشيات شمال حرض

المواطن - عمر عريبي - الحد الجنوبي :

تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي تقدمها المستمر منذ أسبوعين جنوب وادي بن عبدالله شمال غرب مدينة حرض.

وأكد مصدر بالمنطقة العسكرية الخامسة أن قوات الجيش تواصل التقدم جنوب وادي بن عبدالله بعد معارك عنيفة مع عناصر الميليشيا الانقلابية والسيطرة على أجزاء واسعة من شمال الوادي وسط تراجع كبير للميليشيا.

وأكد المصدر مصرع العشرات من الميليشيا الانقلابية في المعارك الأخيرة بجبهة حرض بينهم القيادي البارز والمرجع الديني في جماعة الحوثي نجيب صالح صالح الحيمي الملقب ” أبو الحارث ” والقيادي طه يحيى أحمد المدومي ومصور الإعلام الحربي التابع للميليشيا أسامة زيد أحمد الحاشي نجل القيادي المؤتمري رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية المفتاح وعضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر زيد أحمد الحاشي.

تأتي هذه الانتصارات تزامنًا مع احتفالات الشعب اليمني والمنطقة العسكرية الخامسة بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة