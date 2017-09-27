بالصور.. نائب أمير عسير يتفقد سير العملية التعليمية بجمعية الأطفال المعاقين

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

زار صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، أبناءه الطلاب والطالبات في مركز جمعية الأطفال المعاقين بالمنطقة؛ للوقوف على سير العملية التعليمية بالمركز.

وأكد سموه أهمية مراعاة فروق الإمكانات فيما بين طلاب وطالبات المركز وتقديم الخدمات التعليمية اللائقة بهم، مؤكداً سموه العمل بالشكل المأمول الذي يحقق الجودة المطلوبة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله للمركز مدير مركز جمعية الأطفال المعاقين بمنطقة عسير عبدالله المحسني وعدد من منسوبي المركز.

عقب ذلك، قدَّم ” المحسني ” شرحاً مفصلاً خلال جولة سموه على المركز، التي شملت غرفة المصادر والوسائل التعليمية، والفصول التعليمية الخاصة بالحاسب الآلي والقرآن الكريم والتربية الفنية، بالإضافة إلى الفصول الدراسية العامة.

واطلع سمو نائب أمير منطقة عسير على العيادة الطبية في المركز، التي تخدم الطلبة في المركز والتي تضم أحدث التجهيزات، وفي نهاية الجولة التقطت الصور التذكارية التي جمعت سموه مع أطفال المركز.







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