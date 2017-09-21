بالصور.. نبأ الخيرية تستعرض إنجازاتها في خدمة القرآن الكريم

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

استقبلت جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط، أمس، إدارة جمعية الأمير سلطان -رحمه الله- لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الجنوبية والتابعة لفرع الشؤون الدينية للقوات المسلحة بقيادة المنطقة الجنوبية، وعلى رأسهم العميد يوسف بن ناصر الدعيجان رئيس فرع الجمعية.

وكان في استقبالهم رئيس الجمعية رئيس المحكمة العامة المساعد بالمحافظة فضيلة الشيخ منصور عبدالرحمن الشعيبي ورؤساء أقسام الجمعية.

وتهدف الزيارة إلى الاستفادة من التجربة الناجحة والمتميزة التي خاضتها ووصلت إليها جمعية نبأ في جميع مجالاتها من إدارة وتخطيط وتعليم وتقنية، لخدمة القرآن الكريم، وقد تم إطلاعهم على تلك الجوانب من خلال العرض التقديمي الذي قدمه رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالجمعية الدكتور ظافر بن أحمد الشهري ومن خلال زيارتهم لجميع مرافق وأقسام الجمعية.

الجدير بالذكر أن رئيس نبأ أبدى استعداده للتعاون مع إدارة جمعية الأمير سلطان في كل ما من شأنه خدمة القرآن الكريم وأهله، ومن جانبهم أظهروا إعجابهم بما سمعوا وشاهدوا من تميز، مغادرين مبنى الجمعية على أمل القيام بزيارات أخرى في المستقبل القريب.







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