بالصور.. ندوة أممية في سويسرا تفضح انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان

المواطن - الرياض

تتواصل الجهود الدولية لفضح انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان، حيث عقد اليوم في جنيف ندوة، ضمن جلسات مجلس حقوق الإنسان في مبنى الأمم المتحدة نظمها نادي الصحافة السويسرية بعنوان (كأس العالم أم كأس العار؟)

وتناولت الندوة جوانب من انتهاكات قطر لحقوق الإنسان واستخدام سلاح سحب الجنسية لمعاقبة معارضي تنظيم الحمدين.

وقد شارك في الندوة فخذ آل غفران من قبيلة آل مرة حيث استعرض الانتهاكات التي تعرض لها آل غفران المضطهدون من قبل حكومة قطر من خلال تشريد 6000 شخص منهم بعد سحب جنسيتهم.

كما تناولت الندوة قضية الشيخ طالب بن شريم شيخ شمل آل مرة الذي سحبت جنسيته مؤخراً مع نحو 55 فرداً من عائلته وقبيلته.

يذكر أن ملف استضافة قطر لكأس العالم 2022 يلاقي اعتراضات دولية وإقليمية واسعة بسبب انتهاكات قطر لحقوق العمال المشاركين في إنجاز المرافق والمنشآت الخاصة باستضافة الفعاليات.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع الدوحة في يونيو الماضي بسبب دعم قطر المستمر للإرهاب الأمر الذي شكل ضربة قوية لعمليات بناء المنشآت حيث أغلقت المملكة المنفذ البري الوحيد لقطر مع العالم الأمر الذي عطل وصول المواد الخام والمعدات لقطر.







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