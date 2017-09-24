بالصور.. نزلاء ونزيلات التأهيل الشامل في ينبع يحتفلون باليوم الوطني 87

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - ينبع

احتفل فندق نوفتيل بمحافظة ينبع بنزلاء ونزيلات التأهيل الشامل بمناسبة اليوم الوطني، وقدم خلال الكرنفال الوطني مجموعة من البرامج التي بدأت بالتحية والاستقبال للنزلاء والنزيلات، برفقة منسوبي المركز وبعضٍ من أولياء أمورهم.

وبعد ذلك استهلت الفقرات بالأناشيد الوطنية التي تفاعل معها جميع الحضور، ملوّحين بأعلام الوطن الغالي (وطن السلام.. وطن العز.. وطن الأمن والأمان).

وبهذه المناسبة تقدم مدير مركز التأهيل الشامل بينبع، كامل مفوز، بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة هذا اليوم الذي يعتبر غاليًا على جميع من يعيش على تراب هذا الوطن الطاهر، وشكر كل من ساهم وتفاعل وأدخل البسمة على شفاه أبنائنا وبناتنا نزلاء التأهيل الشامل بينبع.



وسأل الله أن يحفظ بلادنا من كيد الحاقدين، وأن يحفظ ولاة أمرنا من كل شر، وأن يوفقهم لخدمة الوطن والمواطنين وكل من يعيش على أرض الوطن المعطاء.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :