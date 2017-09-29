بالصور.. نيسان تبتكر تقنية جديدة لتقليل الحوادث

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

تسعى العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، لتوسيع نطاق ابتكارها للدخول بشكل علمي في كل ما يتعلق بالقيادة الجيدة والسلسة، ومحاولة تذليل كافة العقبات في سبيل أن يتمتع الركاب بالأمان والسلامة بشكل كافٍ أثناء القيادة.

شركة “نيسان” اليابانية، تظل واحدة من أكثر الشركات التي تبحث عن الرفاهية وعوامل السلامة والأمان، حتى لو كان الأمر يتعلق بإمكانية إصابة قائد السيارة بالجفاف أثناء القيادة، حيث ابتكرت الشركة العملاقة تكنولوجيا فائقة يمكنها أن تحذر سائقي السيارات عندما تكون أجسامهم بحاجة إلى شرب الماء.

وجاء الابتكار الذي كشفت عنه عملاقة صناعة السيارات اليابانية، عندما أظهرت بعض الدراسات أن خطر إصابة قائد السيارة بالجفاف قد يعادل تأثير الخمر عليه أثناء السير، خاصة وأن الرطوبة قد تتسبب في نقص كميات المياه الموجودة بالجسم بشكل واضح، حال الجلوس في السيارة لفترات طويلة.

ووجد الباحثون أن سائقي السيارات الذين يستهلكون رشفة فقط من الماء (25 مل) في الساعة يرتكبون أخطاء أكثر من ضعف عدد الأخطاء التي يرتكبها أصحاب الأجسام الرطبة بشكل صحيح.

وقد تعاونت نيسان مع العلامة التجارية الهولندية “دروغ” لدمج تكنولوجيا الاستشعار بالعرق برفقة طلاء مركز على عجلة القيادة والمقاعد الأمامية، والذي يتغير لونه إذا لامس عرق السائق، ومن ثم يكون قادرًا على حساب كمية المياه التي فقدها الجسم باستخدام أجهزة الاستشعار الدقيقة.

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