بالصور.. هكذا احتفت صحة مكة بأبطال موسم الحج

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس، بختام أعمالها لموسم حج١٤٣٨هـ، بالقاعة الرئيسية بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، برعاية المدير العام الدكتور مصطفى بلجون، وحضور المشرف على خدمات الحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور حسين غنام ومنسوبي القطاع بالمنطقة المشاركين في موسم الحج.

وأوضح الناطق الإعلامي بصحة المنطقة حمد بن فيحان العتيبي أن الحفل جاء تكليلاً لجهود العاملين في موسم حج هذا العام ١٤٣٨هـ من مختلف مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة من مديري الشؤون الصحية ومديري المستشفيات ومستشفيات المشاعر المقدسة والمراكز الصحية والفنيين ورؤساء الأقسام الإدارية والتمريض.

وشكر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، في كلمته أبطال صحة مكة المشاركين في هذا الموسم، نظير جهودهم التي بذلوها في تحقيق رؤية وأهداف المملكة للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أعلى مستويات الرعاية والجودة في مختلف الخدمات المقدمة لهم، والعمل على تنفيذ التدابير الوقائية لسلامة الحجيج وخلوهم من الأمراض المعدية والوبائية وتوفير خدمات الإصحاح الملائمة لمكافحة العدوى، بالإضافة إلى سلامة الغذاء، وتوفير اللقاحات الوقائية في المنافذ وجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، والإبلاغ عن المخاطر، وسرعة الاستجابة والتعامل مع بلاغات الطوارئ، بتوجيه ومتابعة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وإشراف مستشار خادم الحرمين الشريفيين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، لتقديم أرقى الخدمات الطبية لضيوف الرحمن وفقاً لمعايير الجودة التي تراعيها وزارة الصحة في خطتها لهذا الموسم.

وبارك بلجون لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، الذين قدموا جل اهتمامهم بتسخير كافة الإمكانيات والعمل على توفير أقصى سبل الراحة والأمان، لتيسير أداء شعيرة الحج.

وقد تخلل الحفل العديد من الفقرات والأفلام الوثائقية التي سردت الاستعداد المبكر لموسم الحج وجهود العاملين بالصحة في خدمة الحجاج، وكلمة راعي الحفل ثم توزيع الدروع التكريمية.







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