بالصور.. وحدة وطن بطول 200 متر في الدوادمي

المواطن - واس

دشنت بلدية محافظة الدوادمي، أمس، جدارية بعنوان “وحدة وطن”؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ87، التي تولت البلدية تنفيذها بالتعاون مع فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالمحافظة، والمقامة على طريق الملك عبدالعزيز بطول 200 متر، ويشارك فيها عدة فنانين وفنانات تشكيليين من أبناء المحافظة.



وتحتوي اللوحة على صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ومعالم وطنية بارزة، في مقدمتها الحرمان الشريفان، ومراحل تاريخية لمسيرة وطنية عطرة بالإنجازات، إلى جانب عبارات وطنية تعبر عمّا حملته مشاعر مسؤولي وأهالي المحافظة فرحةً بمناسبة اليوم الوطني الـ87.



وأوضح رئيس البلدية، المهندس عادل بن عبدالله الشهري، أن هذه الجدارية الوطنية وما حوته من أعمال فنية وطنية لفنانين وفنانات من أبناء المحافظة، ومشاعر فرح وفخر عبّر بها المواطنون، تعزز روح الانتماء لهذا الوطن الشامخ منذ تأسيسه وتوحيده، وصولًا لهذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين.









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