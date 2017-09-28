بالصور.. وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة 46 لكلية الملك فهد الأمنية

المواطن - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مساء أمس الأربعاء، حفل تخريج الدفعة (46) لكلية الملك فهد الأمنية من طلبة الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين، وطلبة الدفعة الثانية من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي، وذلك في إستاد الأمير نايف بمقر الكلية في الرياض.

وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله مقر الحفل مدير الكلية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي وأركانات الكلية.

وفور وصول وزير الداخلية للمقر الرئيسي للحفل عُزف السلام الملكي، ثم استعرض حرس الشرف.

وعقب ذلك صافح سمو وزير الداخلية الطلبة المتفوقين في الأنشطة المختلفة، حيث كرمهم مع السرايا الفائزة برايات التفوق.

وبعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسة، ليبدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وعقب ذلك شاهد سمو وزير الداخلية والحضور فيلمًا احتوى على كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال استقباله لقادة القطاعات الأمنية وكبار الضباط.



ثم ألقى مدير كلية الملك فهد الأمنية كلمة رفع في مستهلها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولسمو وزير الداخلية بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين للاحتفاء بتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

واستعرض الخليوي خطة كلية الملك فهد الأمنية لمواكبة المستجدات من خلال تنفيذها لعددٍ من البرامج لتطوير الأداء، مشيرًا إلى أن الكلية تقيم سنويًّا ثلاثة برامج لتأهيل ضباط المستقبل لتغطية جميع المتطلبات الأمنية لقطاعات وزارة الداخلية وأمن الدولة.

وبيّن أن الكلية أنشأت مشروع مسرعات مستقبل الابتكار الذي يُعنى بتبني الأفكار الإبداعية لطلبة الكلية ودعم أفكارهم واختراعاتهم وتنفيذها على أرض الواقع.

وأفاد بأن الكلية حصلت مؤخرًا على شهادة الآيزو الخاصة بأفضل وأعلى معايير الجودة وسلامة الأغذية من قبل منظمة SGS.

وأبان أنه بناء على دعم سمو وزير الداخلية لأسر شهداء الواجب تم قبول 7 من أبناء الشهداء في الكلية ليكملوا مسيرة آبائهم وإخوانهم في خدمة هذا الوطن.

ولفت مدير كلية الملك فهد الأمنية الانتباه إلى أن عدد خريجي الدورة 46 من الطلبة الجامعيين يبلغ 1251 ضابطًا من بينهم 51 ضابطًا من الجمهورية اليمنية الشقيقة، مفيدًا بأنه من بين الخريجين “الدفعة الثانية من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني” وعددهم 21 ضابطًا حصلوا على البكالوريوس الأمني من جامعة نيوهيفن الأميركية.

ودعا الخليوي في ختام كلمته الله عز وجل أن يحفظ الوطن ويديم أمنه وعزه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وإثر ذلك ألقى رقيب أول الكلية محمد الشهري كلمة الخريجين عبروا فيها عن شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الداخلية على رعايته لحفل تخرجهم، معاهدين الله عز وجل على الولاء والفداء والطاعة وتلبية النداء لهذا الوطن المعطاء.

وعقب ذلك بدأ العرض العسكري والتشكيلات العسكرية حيث شكل الطلاب لوحة “المملكة وطن السلام”.

ثم شاهد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف والحضور عددًا من الفرضيات والتطبيقات في الرماية والدفاع عن النفس وحفظ النظام.

بعدها دشن سمو وزير الداخلية مشروع مسرعات مستقبل الابتكار.

بعد ذلك استأذن قائد العرض العسكري، سمو وزير الداخلية، بدخول الطلاب للميدان حيث شكل الخريجون بأجسادهم عبارة “نعاهدكم على السمع والطاعة”، عقب ذلك سلم رقيب الدورة 46 للضباط الجامعيين راية الكلية، لرقيب الدورة الستين من طلبة الكلية، ثم أدى الخريجون قسم الولاء والطاعة.

إثر ذلك أعلنت النتيجة العامة للدورات حيث كرم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز أوائل الخريجين وأولياء أمورهم، كما كرم سموه أبناء وأشقاء شهداء الواجب من الخريجين.

عقب ذلك تسلم سمو وزير الداخلية إصدارات مجلة البحوث الأمنية التي تصدرها الكلية، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل الخطابي عزف السلام الملكي.

وحضر الحفل صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن سعد بن سعود، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالجمهورية اليمنية اللواء الدكتور حسين عرب، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور أحمد السالم، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وقادة القطاعات الأمنية.







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