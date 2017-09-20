بالصور.. وصول جثمان الشهيد خضر المنتشري إلى العرضيات

المواطن - سعيد عبدالله القرني - تصوير أحمد العامري - العرضيات

وصل صباح اليوم الأربعاء جثمان الشهيد الوكيل رقيب خضر علوان جابر المنتشري إلى محافظة العرضيات.

وكان في استقبال جثمان الشهيد محافظ العرضيات ورؤساء الدوائر الحكومية وشيخ قبيلة بني المنتشر وذووه وجمع من المواطنين، حيث تم نقل الشهيد عبر طائرة إلى العرضيات.

بدوره نقل محافظ العرضيات علي الشريف تعازي القيادة الحكيمة لذويه، مؤكداً أن الشهيد فخر للوطن واستشهد دفاعاً عن دينه ووطنه، فيما أعرب أبناء قبيلة بني منتشر أنهم جميعاً فداء للوطن وسوف تتم الصلاة على الشهيد عصر اليوم بجامع العريني بقرية المعقص.

“المواطن” تتقدم بخالص العزاء لذويه، سائلين الله أن يرحمه ويغفر له.







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