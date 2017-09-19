بالصور.. ولي العهد يوقع اتفاقية تعاون عسكري مع وزير الدفاع البريطاني

المواطن - واس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد، في مكتبه بجدة اليوم، للوزير البريطاني.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة آليات التنسيق المشترك في المجال الدفاعي، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.



بعد ذلك وقع سمو ولي العهد ووزير الدفاع البريطاني على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية معالي مساعد وزير الدفاع محمد العايش والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى و نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الدفاع والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس وعدد من المسؤولين العسكريين في المملكة المتحدة.







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