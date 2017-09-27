بالصور.. 153 مكتبة وقرطاسية مخالفة مع بدء العام الدراسي

المواطن - الرياض

خالفت وزارة التجارة والاستثمار، خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي، 153 مكتبة ومحل قرطاسية، في مختلف مناطق المملكة؛ لعدم التزامها بالاشتراطات النظامية.

وبحسب ما بينت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، شملت جملة المخالفات عدم وضع بطاقة السعر على البضاعة المعروضة بواقع 119 مخالفة بنسبة بلغت 78%، تلتها مخالفة عدم كتابة البيانات التجارية والفواتير باللغة العربية بواقع 19 مخالفة، ثم الامتناع عن إعطاء فواتير للعملاء بواقع 8 مخالفات.

وقال البيان: إن الفرق الرقابية ضبطت مخالفات أخرى مثل اختلاف سعر الرف عن النظام المحاسبي (الكاشير)، والإعلان عن تخفيضات دون وجود ترخيص، وعدم ذكر بيانات بلد الصنع على المواد والمستلزمات إضافة إلى بيع سلع مقلدة.







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