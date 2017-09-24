بالصور.. 20 ألفًا شاركوا في احتفال أهالي صامطة باليوم الوطني 87

المواطن - عمر عريبي - جازان

نظمت بلدية صامطة حفلًا للأهالي بمناسبة اليوم الوطني، حيث شرف محافظ صامطة، عبدالعزيز بن محمد الطيار، حفل البلدية الفني، وذلك بساحة الوطن أمام حديقة الملك فهد.

وقد كان في استقباله رئيس بلدية صامطة المهندس هادي دغريري، ورئيس المجلس البلدي بصامطة عبداللطيف مدخلي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وفور وصول راعي الحفل قام وتجول داخل معرض الأسر المنتجة المشارك في فعاليات اليوم الوطني، ثم زار جناح الدفاع المدني وجناح مستشفى صامطة العام ومركز التبرع بالدم ومركز التوعية الصحية الذي نظمته إدارة شؤون المراكز بالقطاع الجنوبي، بعد ذلك قام بتدوين تهنئته للوطن على جدارية وطن العطاء المعدة لذلك، ثم قام “الطيار” بافتتاح معرض جمعية زهرة للفنون التشكيلة المقام بهذه المناسبة، ثم شاهد جدارية شهداء الواجب.

وعقب ذلك، بدأ الحفل الفني الذي افتتح بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم، عقب ذلك ألقى رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي دغريري كلمة هنأ من خلالها القيادة الرشيدة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة جازان ونائبه ووزير الشؤون البلدية والقروية وجنود الوطن المرابطين؛ بمناسبة اليوم الوطني 87، داعيًا الله أن يحفظ الله بلاد الحرمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

ثم ألقى هادي بن علي عبده دغريري قصيدة بهذه المناسبة، ثم شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًّا عن محافظة صامطة، ثم بعد ذلك أوبريت نفتدي كل الحدود.

وبعد ذلك دشن “الطيار” ساحة الوطن التي خصصتها البلدية للاحتفالات والمناسبات العامة، بعد ذلك كرم محافظ صامطة أسر شهداء الواجب والجهات المشاركة والمنظمة للكرنفال، ثم التقطت الصور التذكارية.

حضر الكرنفال نائب مدير شرطة صامطة وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية.

الجدير بالذكر أن الكرنفال الوطني أثار إعجاب المواطنين والمواطنات الذين عبروا عن سعادتهم وبهجتهم بهذا الحدث الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة.



ومن جانبها، بينت بلدية محافظة صامطة أن عدد الحضور قد تجاوز 20 ألف زائر وزائرة، كما بين القائمون على جناح التبرع بالدم قد استقبل أكثر 75 متبرعًا بالدم خلال 3 ساعات من بدء الحملة التي نفذها مستشفى صامطة العام.







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