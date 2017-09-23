بالصور.. 5 رحلات يومية للباص السياحي بحائل ضمن فعاليات اليوم الوطني

المواطن - حائل

انطلقت، أمس، رحلات الباص السياحي، التابع لإحدى المؤسسات الوطنية والمرخصة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مدينة حائل، بتنظيم مباشر من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل، وبدعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبإشراف مجلس التنمية السياحية بحائل، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني87 للمملكة.

وجاب الباص المكشوف عددًا من المعالم الحضارية والسياحية والتاريخية في حائل من خلال خمس رحلات يومية تتجول على المواقع التاريخية بحائل، مثل: مبنى “القشلة” التاريخي، وقلعة أعيرف التاريخية، وشارع غطاط، ومنتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن.

وبيّن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس فيصل بن خالد المدني أن هذه الفعالية تأتي ضمن الأنشطة التي تتكامل مع بقية الفعاليات التي يحرص مجلس التنمية السياحية في حائل، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل، على توفيرها ودعمها خدمة لأهالي وزوار حائل وللمساهمة في التنشيط السياحي، ولتتميز حائل بالفعاليات المتنوعة في جميع المواسم والإجازات والمناسبات الوطنية.

ولفت الانتباه إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بضرورة تطوير العمل السياحي وإشراك القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع السياحية الناجحة.







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