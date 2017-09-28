بالصور.. 76 احتفال بفروع وزارة العمل احتفاءً باليوم الوطني بمكة المكرمة

المواطن - مكة المكرمة

احتفت إدارات وفروع العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بذكرى اليوم الوطني 87 حيث نظم فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة احتفالا بالذكرى العظيمة بالمبنى الرئيسي للفرع، ونظمت إدارات مراكز التأهيل الشامل بقطاعيها الرجالي والنسائي في كل من الطائف والقنفذة ومكة المكرمة وجدة شارك فيها كافة النزلاء وأقيم لهم من خلالها برامج متنوعة.

كما نظمت مكاتب العمل ومكاتب الضمان الاجتماعي ومراكز التنميه الاجتماعيه. ودور التربية الاجتماعية ودور الحضانه والمتابعة ودور التوجيه ودور الحماية الاجتماعية ودور الملاحظه الاجتماعيه ومكاتب الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل من جدة ومكة ورابع والليث والقنفذه والطائف والخرمة وتربة احتفالات ذكرى اليوم الوطني من خلال إقامة العديد من البرامج الثقافيه والترفيهيه للنزلاء والمستفيدين بهذه المناسبه الغالية.

واكتست منشأتها باللون الأخضر وشارك بها كافة موظفي ونزلاء ونزيلات الدور والمستفيدين من خدماتها وعبروا من خلالها عن مشاعرهم الرائعة تجاه الوطن الحبيب والقيادة الرشيدة بهذه الذكرى الجميله والعزيزة على قلوبنا جميعا.

كما نظمت دور الرعاية الاجتماعية للمسنين في كل من الطائف ومكة المكرمة احتفالها مع الآباء النزلاء بذكرى اليوم الوطني 87 ، قام الآباء من خلالها بالمشاركة بالقصائد الشعرية والقصص التاريخية.

وبلغ عدد المشاركات التي شاركت بها إدارات وفروع العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 76 احتفال عبر الجميع من خلالها عن محبتهم وفخرهم بحب الوطن المعطاء.

من جهته أشاد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور محمد بن حسن القحطاني، بجهود كافة الإدارات وسلط الضوء على ما تعيشه المملكة من إنجازات وتطورات تعليمية وثقافية وعسكرية في ظل عهد “ملك العدل والحزم” الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ورفع “القحطاني” أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وزير الدفاع والطيران صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وللأسرة الحاكمة وللشعب السعودي ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 87.

وقال “القحطاني”: إن الشعب السعودي ينعم بالعدل والأمن والإيمان والمملكة تسير بخطى ثابتة وفق ما خُطط له ضمن رؤية 2030 التي تهدف إلى بلوغ بيئة اجتماعية مميزة تحقق طموح المواطن.







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