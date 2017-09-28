بالصور.. 8 آلاف مستفيد ومستفيدة من تدريب الهلال الأحمر بالمدينة المنورة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي استفادة أكثر من 8 آلاف مستفيد ومستفيدة من برامج إدارة التدريب التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة خلال عام 1438ه، حيث تم عقد هذه الدورات والمحاضرات في مركزي التدريب التابعة للهيئة أو من خلال عقد بعض الشراكات المجتمعية مع بعض الجهات الحكومية والخاصة واستفاد منها المواطنين والمقيمين وخُصص جزء منها لموظفي الهيئة لتطوير مهارتهم في العمل الإسعافي.

وقامت إدارة التدريب الرجالي بعقد عدد من الدورات استفاد منها عدد 1166 مستفيداً وعقد عدد من المحاضرات واستفاد منها 5443 مستفيداً.

وعقد عدد من الدورات التخصصية لمنسوبي الهيئة على رأس العمل، حيث استفاد من دورة البروتوكولات الطبية عدد 109 موظفين ودورة BLS 29 موظف ودورة القيادة الآمنة 98 موظفاً ودورة مكافحة العدوى 150 موظفاً.

كما قامت إدارة التدريب النسائي بعقد عدد من الدورات تم تدريب عدد 862 متدربة من النساء وعقد عدد من المحاضرات واستفادة 875 مستفيدة.

وتهدف هذه الدورات إلى رفع مستوى الثقافة الإسعافية لدى المجتمع بكافة أطيافه لتمكين الجميع من التعامل مع الحالات الإسعافية حتى وصول الفرق الإسعافية التابعة للهيئة. وحرص المتخصصون في التدريب على المشاركة بجميع الفعاليات في المنطقة مثل أسبوع المرور واليوم العالمي للدفاع المدني واليوم العالمي للتطوع واليوم العالمي للهلال الأحمر وبعض المهرجانات لإيصال المعلومات الإسعافية المهمة بشكل مبسط للجميع.

ودعا “السهلي” إلى المبادرة بالتسجيل ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية عن طريق مراكز التدريب الرجالية والنسائية التابعة للهيئة أو التواصل على الرقم الموحد (920022776) لمعرفة كيفية التصرف مع أي حالة إسعافية لحين وصول الفرق الإسعافية والطبية.







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