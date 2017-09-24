بالفيديو.. أبوبكر سالم يتغلب على مرضه ويغني: يا بلادي واصلي

المواطن - الرياض

شهد الحفل الفني الضخم بمناسبة اليوم الوطني الـ (87) للمملكة الذي احتضنته الصالة الرياضية بملعب “الجوهرة المشعة” في جدة بادرة وفاء غالية، تمثلت في تكريم الفنان القدير أبوبكر سالم، الذي دخل إلى المسرح على الكرسي المتحرك، وردد مقاطع من رائعته “يا بلادي واصلي” التي تفاعل معها الجمهور الحاضر.

“أبو أصيل” الذي أنهكه المرض في السنوات الأخيرة لا يزال محتفظاً بنغمته الصوتية العتيقة الآسرة، ورغم عدم قدرته على إكمال الأغنية إلا أن روحه الجميلة المعهودة كانت حاضرة.

وبعد أن ناوله الدكتور عادل عزت، رئيس اتحاد كرة القدم، قميصَ المنتخب السعودي المتأهل إلى بطولة كأس العالم في روسيا مكتوباً عليه “أبوبكر سالم” ذكر الفنان القدير ضاحكاً أنه عندما كان في جدة قديماً لعب لنادي الاتحاد.

التكريم المستحق الذي ناله الفنان أبوبكر سالم بعد سنوات طويلة من العطاء والمشوار الفني الحافل، وظهوره على المسرح بعد فترة غياب طويلة يُحسَب للهيئة العامة للرياضة، ممثلة في رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ، إضافة إلى الشركة المنظمة.

الفنان ابو بكر سالم يدندن اغنية ( يابلادي واصلي ) ويعلن انه لاعب سابق في نادي الاتحاد وتفاعل كبير من الجماهير#القنوات_الرياضية_السعودية pic.twitter.com/ZyAKgJiTaq — غانم القحطاني (@ganem_q) September 23, 2017







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