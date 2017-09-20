بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يحقق انتصارًا ثمينًا أمام أتلتيكو بلباو في الدوري الإسباني

المواطن ـ محمد سلام

تغلب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على مضيفه أتلتيك بيلباو، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني.

وافتتح أتلتيكو مدريد باب التسجيل أمام أتلتيك بلباو في الدقيقة 55 عن طريق أنخيل كوريا، فيما أضاف كراسكو الهدف الثاني في الدقيقة 73، فيما جاء هدف بلباو الوحيد عن طريق راؤول جارسيا في الدقيقة 93.

بهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 11 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتًا في جدول الترتيب في الدوري الإسباني خلف برشلونة المتصدر برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد النادي الباسكي عند النقطة 7 في المركز السابع.







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