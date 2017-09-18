بالفيديو.. أزمة بين ثنائي باريس سان جيرمان

المواطن - وكالات

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ونظيره أولمبيك ليون، أزمة بين ثنائي الفريق العاصمي نيمار وزميله كافاني.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح باريس سان جيرمان، واختلف نيمار وكافاني، حيث رغب كل منهما تنفيذ الكرة، قبل أن يتدخل داني ألفيش في الأزمة.

وقام البرازيلي داني ألفيش مدافع باريس سان جيرمان، بإعطاء الكرة لمواطنه نيمار لتسديدها، ولكن كافاني أصر على تنفيذها وهو ما تم في نهاية الأمر.

وبدوره أضاع المهاجم الأورجوياني كافاني ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح باريس سان جيرمان، بعدما ارتطمت بعارضة مرمى ليون.







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