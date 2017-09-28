بالفيديو.. أستاذ بجامعة الأزهر يثير الجدل: فرعون لم يكن مصرياً واسمه وليد

المواطن - القاهرة

أثار دكتور في جامعة الأزهر حالة من الجدل بسبب تصريحاته الأخيرة حول فرعون مصر، والتي قال خلالها إنه لم يكن مصريا وكان اسمه وليد.

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عن الفرعون ليس مصرياً بل من خراسان.

وقال الهلالي خلال لقاء على فضائية ONE، إنه علم من خلال بعض المراجع التي اطلع عليها، أن فرعون مصر الذي تحاجج مع النبي موسى ليس مصرياً بل من خراسان وهي منطقة تقع بين إيران وأفغانستان ويسمى وليد بن ريان.

وأضاف أنه قرأ عن فرعون فى كتاب للفيروز آبادي اسمه (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) وبن منظور في كتابه الشهير (لسان العرب) والفيومي في كتابه (المصباح المنير) وفي هذه المراجع الثلاثة يقولون إن فرعون ليس مصريا بل من خراسان واسمه مصعب بن الوليد أو وليد بن ريان”.

تصريحات الهلالي أثارت جدلا كبيرا في مصر خاصة أنها جاءت بعد شهور قليلة من تصريحات سابقة لوزير الإعلام السوداني أحمد بلال قال فيها إن فرعون سوداني وليس مصريا، ورد علماء الآثار بقولهم إن على علماء الأزهر التركيز في الفتاوى الدينية والابتعاد عن مجال الآثار فهو ليس مجالا للفتاوى.

الهلالي رد على الهجوم عليه بتدوينة على صفحته على الفيسبوك أكد خلالها أنه اعتمد في بحثه على 5 مراجع هامة، منها كتاب للفيروز آبادي اسمه “بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز” وبن منظور في كتابه الشهير “لسان العرب” والفيومي في كتابه المصباح المنير.







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