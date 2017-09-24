بالفيديو.. أهداف الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

المواطن - الرياض

حجز الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي المصري بطاقة التأهل الأولى لدور الأربعة في دوري أبطال إفريقيا 2017، بعدما تمكن من الفوز على الترجي التونسي في عقر داره.

وافتتح الترجي باب التسجيل عن طريق طه ياسين الخنيسي من ركلة جزاء في الدقيقة 40، بينما سجل هدفي الأهلي كل من علي معلول في الدقيقة 50 وجونيور أجاي في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة تأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد أن كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسيواجه الأهلي المصري في الدور نصف النهائي، من عمر مسابقة دوري أبطال إفريقيا، الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي وأهلي طرابلس الليبي.

الأهلي المصري يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال إفريقيا بواقع (8) مرات، في حين سبق للترجي الفوز بدوري الأبطال الإفريقي مرتين من قبل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :