بالفيديو.. إدواردو يُحرز هدف التعادل في كلاسيكو الهلال والاتحاد

المواطن ـ محمد سلام

استطاع نادي الهلال تعديل النتيجة في مباراة الكلاسيكو أمام نادي الاتحاد، المقامة حاليا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الاتحاد قد أحرز هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق فهد المولد من تصويبة سكنت شباك الحارس عبدالله المعيوف، لتصبح النتيجة 1 ـ 0 لصالح الاتحاد، ونجح كارلوس إدواردو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47 بعد استغلاله لكرة ساقطة داخل منطقة الجزاء سددها بيمينه قوية في شباك الاتحاد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1.

وشهد الشوط الأول تعرض نجم الاتحاد فهد المولد للإصابة، وتم خروجه واشترك بدلا منه ربيع سفياني، كما شهدت الدقيقة 37 إحراز الاتحاد هدفًا عن طريق أحمد العكايشي، وتم إلغاؤه بداعي التسلل.

هذا ويدخل الهلال اللقاء وهو يحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط متساوياً مع فريق الباطن المتصدر بفارق الأهداف، فيما حصد الاتحاد 3 نقاط فقط خلال أول ثلاث جولات، بواقع فوز واحد وخسارتين، وهو ما أبقاه في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة.

وفي ظل سعي الهلال لتعميق جراح مضيفه الاتحادي، ينظر لاعبو الأخير ومدربهم التشيلي لويس سييرا إلى نقاط كلاسيكو الليلة باعتبارها مسألة حياة أو موت، خصوصاً وأن أي تعثر جديد سيوجه ضربة قاسية إلى تطلعات الفريق للمنافسة على لقب الدوري.







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