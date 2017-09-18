بالفيديو.. استجابة آل ثاني للشيخ عبدالله بداية لمرحلة التغيير بقطر

المواطن - الرياض

أكد المحلل السياسي، اللواء طيار عبدالله القحطاني أن استجابة عدد كبير من أسرة آل ثاني لدعوة الشيخ عبدالله آل ثاني للاجتماع الوطني هي بداية لمرحلة جديدة من التغيير في قطر.

وقال القحطاني في مداخلة مع قناة الإخبارية إن الشيخ عبدالله آل ثاني انطلق من مصلحة وطنية عربية، وجاءت دعوته انطلاقًا من غيرة حقيقية على الشعب القطري المظلوم.

ولفت القحطاني إلى أن التوجه الجديد بقيادة الشيخ عبدالله آل ثاني يؤكد أن الشعب القطري سئم من تنظيم الحمدين وتخبطه ويتطلع إلى مرحلة جديدة.

وكان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، قد دعا أسرته وعقلاء قطر إلى اجتماع لبحث تفاصيل الأزمة، خاصة وأنها تمضي إلى الأسوأ، كما يدفع التحريض المباشر من جانب نظام تميم بن حمد في قطر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شؤون الآخرين المنطقة إلى مصير لا تريد أي دولة الوصول إليه، كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة وانتهت إلى الفوضى والخراب وضياع المقدرات.

وكانت المعارضة القطرية قد أكدت أن البيان الذي أصدره الشيخ عبدالله آل ثاني الذي تضمن دعوته لعائلته وأعيان قطر إلى الاجتماع الوطني هو أول خطوة باتجاه تصحيح الأوضاع في الدوحة.

واعتبرت المعارضة القطرية أن هذا البيان يمكنه أن يحدث حالة من التوافق في الداخل والخارج.

فيديو | محلل سياسي لـ #الإخبارية: استجابة آل ثاني لبيان الشيخ عبدالله بداية لمرحلة التغييرفي #قطر. pic.twitter.com/WwUtzXYUAg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2017

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