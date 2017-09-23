بالفيديو.. الأمن العام: ستظل شامخًا يا وطني بقيادتك الحكيمة وشعبك الوفي وجنودك البواسل

بالفيديو.. الأمن العام: ستظل شامخًا يا وطني بقيادتك الحكيمة وشعبك الوفي وجنودك البواسل

2017/09/23
الساعة 8:49 مساءً
- ‎فياليوم الوطني, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

“أمن بلادنا دونه أرواحنا.. ستظل شامخًا يا وطني بقيادتك الحكيمة وبشعبك الوفي وبجنودك البواسل”، بهذه العبارات هنأ الأمن العام، عبر حسابه في تويتر والإنستقرام، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه).

وتضمنت التهنئة مقاطع فيديو تجسد تلاحم الشعب مع القيادة في خدمة الدين والوطن.

 

 

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