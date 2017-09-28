شاهد.. مشاجرة الأمير هاري مع الطفلة سارقة الفشار

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

احتل الأمير هاري دوق ويلز في بريطانيا، الصفحات الأولى على وسائل الإعلام الغربية بشكل عام، وفي بلاده على وجه الخصوص، بعد أن قامت طفلة صغيرة بسرقة بعض حبات “الفشار” منه أثناء مشاهدته لإحدى المباريات لمنتخب بلاده ضد الدنمارك في كندا.

وعرضت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، مقطع فيديو للأمير هاري وهو يبعد “الفشار” من الطفلة الصغيرة، بعد أن التفت لها وهي تسرق بعض حباته، أثناء دخوله في حديث مع أحد الأشخاص الذين كان يرافقونه أثناء مشاهدته للمباراة.

وعند التفات هاري للطفلة التي كانت قد سرقت بالفعل بعض الحبات، حاول أن يتظاهر بعدم الاهتمام، إلى أن جاءت اللحظة التي قرر أن يداعب الطفلة بإبعاده عبوة “الفشار” عن يدها، وهو الأمر الذي لم تكترث له الطفلة، وحاولت بشتى السبل الوصول للفشار دون جدوى.

وبعد سجال قصير قرر دوق ويلز أن يمنح الطفلة بعض حبات الفشار التي، بل ومد يده لإطعامها في مشهد تم التقاطه بعدسات وسائل الإعلام التي تابعت اللقطة وقامت بنشرها على نحو واسع.

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