بالفيديو.. الأهلي يتقدم على الرائد بهدف ليوناردو

المواطن ـ محمد سلام

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وضيفه الرائد بتقدم الراقي بهدف دون مقابل، سجله اللاعب البرازيلي ليوناردو في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

ويلعب الأهلي مع الرائد بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017- 2018.

ويلعب الأهلي اللقاء بتشكيلة تضم: “العويس، المولد، معتز هوساوي، أبوابونا، الحربي، باخشوين، المقهوي، دي سوزا، ليوناردو، فيتفا، السومة”.

فيما جاءت تشكيلة الرائد كالتالي: “الرحيلي، الشامخ، الشويش، إيلي سابيا، عبدالله قاسم، الشمري، العياف، أمورا، شيكابالا، ويندر لويز، بانجورا”.

هذا ويدخل النادي الأهلي أجواء المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، حيث لعب الراقي 4 مباريات، خسر في الأولى، وفاز في الثانية، تلاها التعادل، وفي الجولة الماضية فاز 2- 1 على الباطن المتصدر حاليًّا.

ويملك الأهلي في جعبته 7 نقاط يحتل بها المركز الرابع، ويسعى للسير في سكة الانتصارات من أجل المنافسة على لقب الدوري الذي خسره الموسم المنقضي لصالح الهلال، وخرج دون أي بطولة موسم 2016- 2017.

وعلى الجانب الآخر حقق الرائد تعادلًا معنويًّا أمام غريمه التعاون في ديربي القصيم، ويأمل في عبور عقبة الأهلي الليلة وتحقيق أول فوز بالدوري السعودي 2017- 2018.

ويقبع الرائد في قاع جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة جمعها من التعادل أمام التعاون، وخسر في أول 3 جولات على التوالي.







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