بالفيديو.. الأهلي يقتنص فوزًا قاتلًا على الباطن في جولة الوطن

المواطن ـ محمد سلام

حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على مضيفه نادي الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار “جولة الوطن” الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الأهلي باب التسجيل عن طريق عمر السومة في الدقيقة 18، وتعادل الباطن سريعا في الدقيقة 22 عن طريق لويس باولو، وتعرض رئيس الباطن ناصر الهويدي للطرد من حكم المباراة في الدقيقة 41.

وفي الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، تمكن مدافع الأهلي معتز هوساوي من إحراز هدف الفوز عند الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، وتجمد رصيد الباطن عند 9 نقاط في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 10 نقاط.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إطلاق مسمى جولة الوطن على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمبادرة من شركة عبداللطيف جميل؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.







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