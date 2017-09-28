بالفيديو.. الاتحاد يتقدم على التعاون بهدف فهد الأنصاري

المواطن ـ محمد سلام

انتهى الشوط الأول من مباراة التعاون وضيفه الاتحاد بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، وذلك في مباراة مقامة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز الاتحاد هدف التقدم عن طريق محترفه الكويتي فهد الأنصاري في الدقيقة 19 من ركلة ثابتة نفذها اللاعب بشكل رائع، لتسكن شباك التعاون، وينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 1 ـ 0.

هذا ويلعب التعاون اللقاء بتشكيلة تضم: “عصام الحضري، نايف موسى، عبدالله الشمري، عبدالعزيز البيشي، سعيد الدوسري، عبدالرحمن الدوسري، عبدالمجيد السواط، جفين البيشي، جهاد الحسين، مصطفى فتحي، نايف هزازي”.

ويلعب الاتحاد اللقاء بتشكيلة تضم: “فواز القرني – عدنان فلاتة – بدر النخلي – عمار الدحيم – طارق عبدالله – فهد الأنصاري – خالد السميري – فيلانويفا – ربيع سفياني – محمود كهربا – أحمد العكايشي”.

ويتسلح التعاون خلال المباراة بعاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق فوزه الثاني بالدوري، حيث لعب 4 مباريات فاز في واحدة وتعادل مرتين وخسر مباراة، ويملك في جعبته 5 نقاط يحتل بها المركز التاسع.

ولم يستطع التعاون الفوز في آخر 3 مباريات على التوالي حيث خسر في الجولة الثانية أمام الهلال، ثم تعادل مع الفيحاء والرائد على التوالي، ويأمل اليوم في تحقيق فوزه الثاني بالبطولة التي يحمل لقبها الهلال.

ويدخل الاتحاد المباراة في حالة يُرثى لها، حيث لعب عميد الأندية السعودية 4 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مواجهتين، ويقبع بالمركز العاشر برصيد 4 نقاط.







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