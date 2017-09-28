بالفيديو.. الاتحاد يُصالح جماهيره بالفوز على التعاون في الدوري السعودي

المواطن ـ محمد سلام

حقق نادي الاتحاد فوزًا مهمًا على مضيفه التعاون بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز الاتحاد هدف التقدم عن طريق محترفه الكويتي فهد الأنصاري في الدقيقة 19 من ركلة ثابتة نفذها اللاعب بشكل رائع، لتسكن شباك التعاون، وينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 1 ـ 0.

وفي الشوط الثاني، تعادل التعاون عن طريق اللاعب عبدالمجيد السواط في الدقيقة 47، وجاء هدف فوز الاتحاد عن طريق اللاعب محمود كهربا في الدقيقة 53.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط ليصبح في المركز الرابع مؤقتا، وتجمد رصيد التعاون عند 5 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.







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