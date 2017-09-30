بالفيديو.. الاتفاق يسقط أمام الفيصلي بثلاثية في الدوري السعودي

المواطن ـ محمد سلام

سحق الفيصلي ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين 2017- 2018.

افتتح الفيصلي باب التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب منصور حمزي، وأضاف الهدف الثاني اللاعب عمر عبدالعزيز في الدقيقة 59، واختتم الأهداف إسلام سراج في الدقيقة 93.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، وتجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي.







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