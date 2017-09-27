بالفيديو.. التعادل يحكم مواجهة أوراوا وشنغهاي بنصف الآسيوية

المواطن - الرياض

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا، بين فريق شنغهاي الصيني وضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني.

تقدم لشنغهاي لاعبه هالك في الدقيقة 15، قبل أن يدرك أوراوا ريد دياموندز الياباني التعادل عن طريق يوسوكي كاشيواغي في الدقيقة 27.

وستقام مباراة الإياب على استاد سايتاما 2002 في اليابان يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر المقبل، ويحتاج كل فريق للفوز من أجل الفوز لنهائي البطولة الآسيوية.

وتأهل أوراوا ريد دياموندز الياباني للدور نصف النهائي بعدما فاز على مواطنه كاواساكي فرونتال 5-4 في مجموعة المباراتين، ليضرب موعداً مع شنغهاي الصيني.

وحجز الفريق الصيني مقعداً في الدور نصف النهائي بالبطولة الآسيوية، بعدما تخطى مواطنه جوانجزو إيفرجراند في الدور ربع النهائي، حيث تعادل الفريقان 5-5 ذهاباً وإياباً، واحتكما لضربات الترجيح وفاز شنغهاي 5-4.

يذكر أن الفريق الفائز من مباراة شنغهاي وأوراوا ريد دياموندز، سيلعب في نهائي البطولة الآسيوية أمام الفائز من مباراة الهلال وبيروزي الإيراني.







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