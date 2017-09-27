بالفيديو.. التويجري عن الهلال ضد برسبوليس: سنؤدبهم مرة أخرى

المواطن - الرياض

أكد الناقد الرياضي عادل التويجري، أن الهلال قدم عرضاً مميزاً ضد برسبوليس الإيراني، خلال ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا، بعدما تمكن الزعيم من السيطرة على مجريات اللقاء، والفوز 4-0 بعشرة لاعبين فقط.

وقال التويجري خلال استضافته في برنامج أكشن يا دوري: « الهلال ضد برسبوليس شهدت هيبة زعيم، قتال طوال المباراة، دياز قدم عملاً جباراً وقراءة جيدة، لعب مَرْجَلة، سنؤدبهم في الإياب».

وأضاف الناقد الرياضي: «واحدة من أفضل مباريات سالم الدوسري لأنه كان في يومه وكان مزعجاً للإيرانيين، كان فريقاً وحده، عمر خربين من طينه الهلال الإدارة كسبت الرهان بهذا اللاعب والرد كان في الشباك».

وتابع عادل التويجري: «أسوأ ما في مباراة الهلال اليوم هو معلق المباراة والحكم لديه عرق نيشيموري، وقفة تاريخية من الإخوة الإماراتيين، نفرح لكن لم ينتهِ كل شيء، بإذن الله سنؤدبهم في الإياب أيضاً».







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