بالفيديو.. الجبير: توجد أدلة ووثائق تدين قطر

المواطن - وكالات

أعلن وزير الخارجية، عادل الجبير، اليوم الخميس، أن حل الأزمة القطرية سيكون خليجياً، مؤكداً وجود أدلة ووثائق تدين قطر.

وأضاف الجبير من نيويورك، على هامش جلسة نقاش مسك الخيرية بمنتدى بلومبيرغ العالمي، أن على قطر وقف دعمها للإرهاب والتطرف، ووقف خطاب الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون الدول.

كما شدد على أنه: “يجب على قطر الالتزام بمبدأ مكافحة الإرهاب”.

وكان أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن حفظ السلم يمثل أولوية في السياسة الخارجية لدولته.

وقال إن العالم يعاني من غياب نظام لتطبيق أحكام القانون الدولي، فيما ادعى أن “الدول الأربع قد خططت لإخضاع قطر لوصاية شاملة”، وفق تعبيره.

كذلك أعلن “دعوته إلى حوار غير مشروط قائم على احترام السيادة”، فيما اعتبر أن “مكافحة الإرهاب يجب أن لا تكون مبرراً لانتهاكات ضد المدنيين”. ورفض التعامل بمعايير مزدوجة مع ظاهرة الإرهاب، وفق قوله.







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