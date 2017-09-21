بالفيديو.. الزعاق: في العام الهجري الجديد 6 أشهر تامة وأخرى ناقصة و51 خميساً

المواطن - الرياض

أوضح د.خالد صالح الزعاق‏، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن هذه السنة بدأت في يوم الخميس وهو اليوم الذي صادف بداية أول تقويم هجري في التاريخ الهجري والذي بدأ في يوم الخميس 1/1/1 هجري والمصادف لـ 622/7/15 ميلادي”.

وتابع أن العام الهجري الجديد 1439 هجرية يحتوي على 51 خميساً وتحتوي على 6 أشهر تامة و6 أشهر ناقصة هي: محرم ربيع1، ربيع2، رجب، رمضان، ذو الحجة 30 يوماً”.

وأضاف الزعاق في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، أن هذه السنة 1439 هجرية أول وآخر شهورها ستكون ثلاثين يوماً، وشهر محرم وذو الحجة ثلاثين يوماً”.

وأوضح أن العام الهجري الجديد 1439 هجرية بدأ في يوم الخميس، وفيه شهران فقط سيبدآن في يوم الخميس، وهما شهر محرم وشهر جمادى الأولى، وهو اليوم الذي سينتهي فيه رمضان”.

وأضاف الزعاق في مقطع فيديو أن الذي أنشأ التقويم الهجري الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، يوم الأربعاء 20 جمادى الآخرة للسنة السابعة عشرة هجرية.







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