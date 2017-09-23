بالفيديو.. الشباب يقتنص فوزًا مُثيرًا من الاتفاق في جولة الوطن

المواطن ـ محمد سلام

حقق الشباب فوزًا قاتلًا على مضيفه الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة “جولة الوطن” في الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الاتفاق باب التسجيل عن طريق هزاع الهزاع في الدقيقة 35 من الشوط الأول، وتعادل الشباب سريعًا عن طريق أحمد إبراهيم “هدف في مرماه” في الدقيقة 37، ثم أضاف الشباب الهدف الثاني عن طريق محمد سالم في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني تمكن الاتفاق من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 57 عن طريق هزاع الهزاع، لكن في الدقيقة 89 سجل الشباب هدف الفوز عن طريق هتان باهبري، لينتهي اللقاء 3- 2 لصالح الشباب.

بهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وتجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.







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