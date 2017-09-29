بالفيديو.. الشيخ سعد الشثري: قرار قيادة المرأة تضمن إجراءات تساعد على نجاحه

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الدكتور سعد الشثري، أن الأمر السامي الكريم الذي سمح للنساء بقيادة السيارة في المملكة تضمن من الإجراءات ما يساعد على تفادي المفاسد المترتبة عليه.

وأوضح الشثري خلال استضافته على قناة المجد أن ولي الأمر عرض موضوع قيادة المرأة على العلماء، لافتًا إلى أن ولاة الأمر حريصون على أن تكون كل أوامرهم وتوجيهاتهم متفقة مع شرع الله وما نص عليه النظام الأساسي من أن الكتاب والسنة هما دستور المملكة.

وطالب الشثري بالتوقف عن خطاب التخوين والتجريح، وكذلك المبالغة في التبرير لهذا الأمر، مؤكدًا أن الهدف منه تحقيق مصالح البلاد والعباد، داعيًا إلى أن يتم تلافي السلوكيات السلبية التي قد تكون مرتبطة بهذا الأمر.







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