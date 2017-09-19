بالفيديو.. العجمة يعلق على قرار إحالة مخالفات الاتحاد للتحقيق

بالفيديو.. العجمة يعلق على قرار إحالة مخالفات الاتحاد للتحقيق

2017/09/19
الساعة 1:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1480
0
طباعة
المواطن - الرياض

علق الإعلامي الرياضي تركي العجمة، على قرار تحويل ملف التجاوزات والمخالفات في ميزانية الإتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بأمر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وقال تركي العجمة: إن قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة بإحالة مخالفات العميد للتحقيق أمر صائب، خاصة أنه تم تجاهل قضايا النمور خلال الفترة الماضية، مما تسبب في تفاقم الأزمات.

وشدد مقدم برنامج كورة، على ضرورة محاسبة المتسبب في أزمة الاتحاد الحالية، وعدم المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، مؤكداً أن كل إدارة بالعميد تُحمِّل السابقة المسؤولية.

 

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :