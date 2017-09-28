بالفيديو.. العريفي: السماح للمرأة بقيادة السيارة جاء لتسهيل أمور حياتها

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الدكتور محمد العريفي، أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة مباح؛ فالرجل والمرأة لهما حرية التنقل، مشددًا على أن المرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو لم تقدها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحدث” على القناة السعودية، أن إيمان الفتاة وحرصها على صيانة نفسها هو الأهم، سواء قادت السيارة أو لا، كما أن المرأة ستتعامل مع القرار بأسلوب يخدم أسرتها، خاصةً وأن القرار جاء من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمساعدتها على ظروف حياتها وتسهيل أمورها.

وأعرب العريفي عن ثقته في أن المرأة السعودية ستتعامل مع القرار بما يخدم مصالح عائلتها ويحقق راحتهم، متوقعًا وجود نتائج إيجابية من تمكينها لقيادة السيارة.







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