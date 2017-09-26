بالفيديو.. الغشيان: أرفع العقال تحية للإخوة الإماراتيين

المواطن - الرياض

عبر الإعلامي الرياضي سلطان الغشيان، عن تقدير للشعب الإماراتي، بعد الدعم والمساندة المقدمة لفريق الهلال خلال مشواره بالدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا، والذي سيلاقي خلاله فريق بيروزي الإيراني.

وقال مقدم برنامج أكشن يا دوري: «أرفع العقال تحية للإخوة الإماراتيين على دعمهم الكبير وبحالة فوز ممثل الوطن الهلال بالآسيوية فهم شركاء للإنجاز».

وساندت الجماهير الإماراتي الهلال فور وصوله أبو ظبي وتعتزم حضور المباراة، بجانب توفير ما يقرب من 50 حافلة لنقل الجماهير من الإمارات إلى ملعب المباراة.

تتجه اليوم أنظارُ عشاق الساحرة المستديرة صوبَ ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لمتابعة اللقاء المرتقب بين فريق الهلال ونظيره بيروزي الإيراني في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3-0 ذهاباً وإياباً، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

#اكشن_يا_دوري#سلطان_الغشيان: أرفع العقال تحية للإخوة الإماراتيين على دعمهم الكبير وبحالة فوز ممثل الوطن الهلال بالآسيوية فهم شركاء للإنجاز pic.twitter.com/rntZcDGsGV — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧







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