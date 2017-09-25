بالفيديو.. الغيامة: لا يوجد دعم جماهيري.. وما يحدث بالدوري عبث فني

المواطن - الرياض

أكد المحلل الرياضي عبد العزيز الغيامة، أن الدوري السعودي لا زال يبحث عن هوية، رغم مرور 4 جولات من عمر المسابقة التي يحمل لقبها فريق الهلال عن الموسم المنصرم.

وقال الغيامة خلال استضافته في برنامج كورة: «الدوري السعودي لا زال يبحث عن هوية، الأهلي فاز بصعوبة بالغة وكلاسيكو الخميس الماضي لم يرضِني».

وتابع المحلل الرياضي: «حتى هذه اللحظة لا يوجد دعم جماهيري والتأهل لكأس العالم أكبر حافز للجماهير للاستمتاع في المدرجات».

وتابع عبد العزيز الغيامة: « جماهير الأهلي والهلال غير راضية عن الأداء، والنصر متردٍّ جداً على مستوى الاستقرار الفني، أكثر من 4 مدربين مرشحون للإقالة، وأعتقد أن ما يحدث من إدارات الأندية يرتقي للعبث الفني».

#عبدالعزيز_الغيامة:

الدوري السعودي لازال يبحث عن هوية ، الأهلي فاز بصعوبة بالغة وكلاسيكو الخميس الماضي لم يرضيني #كورة_روتانا pic.twitter.com/nEB3Y7xV8H — برنامج كورة (@korarotana) ٢٤ سبتمبر، ٢٠١٧







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :