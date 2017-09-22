بالفيديو.. الفتح يتقدم على أحد في جولة الوطن

المواطن ـ محمد سلام

انتهى الشوط الأول من مباراة أحد والفتح بتقدم النموذجي بهدف دون مقابل، وذلك في إطار “جولة الوطن” الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وسجل الفتح هدفه عن طريق علي القزعان في الدقيقة 43.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إطلاق مسمى جولة الوطن على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمبادرة من شركة عبداللطيف جميل؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وبدأت الجولة الرابعة من الدوري السعودي أمس الخميس بتعادل الاتحاد والهلال 1- 1، وتقام اليوم الجمعة 3 مباريات، حيث يلعب الباطن مع الأهلي، وأحد مع الفتح، والنصر مع الفيحاء.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة يوم السبت، حيث يلتقي الاتفاق مع الشباب، والقادسية مع الفيصلي، والرائد مع التعاون، وهو اليوم الموافق لليوم الوطني رقم 87 في تاريخ السعودية.







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