بالفيديو.. الفتح ينتصر على أحد بثنائية في جولة الوطن

المواطن ـ محمد سلام

حقق فريق الفتح فوزًا هامًّا على فريق أحد بهدفين نظيفين، وذلك في إطار “جولة الوطن” الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الفتح هدفه الأول عن طريق علي القزعان في الدقيقة 43، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 60 عن طريق عبدالقادر الوسلاتي، وتعرض اللاعب للطرد في الدقيقة 69 من المباراة.

بهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، وتجمد رصيد أحد عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إطلاق مسمى جولة الوطن على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمبادرة من شركة عبداللطيف جميل؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وبدأت الجولة الرابعة من الدوري السعودي أمس الخميس بتعادل الاتحاد والهلال 1- 1، وتختتم مباريات الجولة الرابعة غدا السبت، حيث يلتقي الاتفاق مع الشباب، والقادسية مع الفيصلي، والرائد مع التعاون، وهو اليوم الموافق لليوم الوطني رقم 87 في تاريخ السعودية.







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