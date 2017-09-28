بالفيديو.. الفراج: على اتحاد الكرة تنفيذ طلب الهلال

المواطن - الرياض

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن اتحاد الكرة السعودي، كان عليه أن يبادر بقرار عدم ضم نجوم الزعيم لمعسكر الأخضر المقبل، بسبب المشاركة في نصف الآسيوية.

وقال مقدم برنامج أكشن يا دوري: «لا يجب أن تكون إراحة لاعبي الهلال بطلب من النادي لكن مبادرة من اتحاد الكرة، هو ممثلنا بالبطولة ويستحق الاستثناء، لأنه أصبح أكثر الفرق المرشحة للظفر باللقب».

وطلب مجلس إدارة نادي الهلال، من الاتحاد السعودي لكرة القدم، استبعاد اللاعبين من المعسكر المقبل، من أجل التركيز في البطولة الآسيوية، والتي يطمح الزعيم حصدها للمرة الأولى بعد التعديلات الجديدة التي طرأت عليها.

ويلعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين في شهر أكتوبر المقبل أمام منتخبي جامايكا وغانا، في بداية التحضيرات للمشاركة في مونديال روسيا 2018، بقيادة فنية جديدة مع المدرب الأرجنتيني باوزا.

واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.







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